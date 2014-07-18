ИКАО готова оказать помощь в расследовании трагедии малайзийского самолета

Об этом речь идет в пресс-релизе ИКАО, распространенного организацией.

"ИКАО плотно отслеживает сообщения относительно этого трагического инцидента и находится в координации со всеми заинтересованными сторонами...ИКАО готова помогать в расследовании авиационного события, если в этом будет необходимость", - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в организации сообщили, что недавно разослали письмо с рекомендациями государствам и их операторам воздушного транспорта о потенциально опасной ситуации, связанной с присутствием более чем одного поставщика обслуживания воздушного движения в Симферопольском районе полетной информации, Потеря MH17 состоялась за пределами Симферопольского района полетной информации (FIR)", - констатируют в ИКАО.