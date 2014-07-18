СБ ООН собирается на чрезвычайную сессию по Украине

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, говорится в сюжете ТСН.

"Это событие шокировало всех, поэтому этот разговор будет продолжаться, и, очевидно, он будет продолжаться и завтра, когда будет созвана чрезвычайная сессия Совета Безопасности, где будет рассматриваться ситуация в Украине и конкретно будет говориться о сбитом террористами самолет, поддерживаются с российской стороны", - сказал господин Сергеев.

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Тем временем, именно сбитый над Донетчиной малайзийский "Боинг" стал главной темой обсуждения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где посол Украины представил доказательства российского военного вмешательства в конфликт на востоке Украины.