Немцов назвал падение малазийского самолета "терактом масштаба 11 сентября"

Российский оппозиционный политик Борис Немцов назвал падение малазийского самолета на Донбассе "терактом масштаба 11 сентября".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Гибель малазийского самолета в небе над Донецком это теракт масштаба 11 сентября. Это ад. Соболезную семьям погибших. Подонки, которые это сделали, должны быть уничтожены. Сепаратисты намедни хвалились, что у них есть ракеты Бук, которыми они хотели сбить АН-26. Если это они, то нет им никакой пощады", - написал он.