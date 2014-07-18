Немцов назвал падение малазийского самолета "терактом масштаба 11 сентября"
01:14, 18 июля 2014Политика
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Политик напоминает, что совсем недавно боевики хвалились, что у них есть ракеты "Бук", которыми они хотели сбить АН-26.
Немцов о падении Боинга-777: "Это ад" / svoboda.org
Российский оппозиционный политик Борис Немцов назвал падение малазийского самолета на Донбассе "терактом масштаба 11 сентября".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Гибель малазийского самолета в небе над Донецком это теракт масштаба 11 сентября. Это ад. Соболезную семьям погибших. Подонки, которые это сделали, должны быть уничтожены. Сепаратисты намедни хвалились, что у них есть ракеты Бук, которыми они хотели сбить АН-26. Если это они, то нет им никакой пощады", - написал он.
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