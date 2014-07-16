Порошенко наградил военнослужащих, отличившихся во время проведения АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 593/2014 «О награждении государственными наградами Украины» военнослужащих, отличившихся во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

За личное мужество, героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, наградами отмечены служащие Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Читайте такжеПорошенко раздал государственные награды военным в зоне АТО Герои удостоены орденов Богдана Хмельницкого II, III степени; орденов «За мужество» I, III степени; орденов Богдана Хмельницкого, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества». Часть военнослужащих награждены посмертно.

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