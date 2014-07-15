В Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства Японии, в ходе визита состоится встреча министров иностранных дел Украины и Японии, обмен нотами, пресс-конференция.

Также запланированы встречи министра иностранных дел Японии с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Читайте такжеУкраина и Япония до конца года подпишут договор о 10 млрд гривень для Бортнической станции

Кроме того, запланирована церемония передачи гуманитарной помощи переселенцам в Украине.