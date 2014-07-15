В Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии
11:35, 15 июля 2014Политика
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С 16 по 17 июля состоится визит в Украину министра иностранных дел Японии Фумио Кишида.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства Японии, в ходе визита состоится встреча министров иностранных дел Украины и Японии, обмен нотами, пресс-конференция.
Также запланированы встречи министра иностранных дел Японии с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
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Кроме того, запланирована церемония передачи гуманитарной помощи переселенцам в Украине.
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