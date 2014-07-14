Тымчук: Террористы обстреляли аэропорт Донецка

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, потери уточняются.

Кроме того, была обстреляна колонна сил АТО вблизи населенного пункта Веселая Гора (Донецкая область).

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"Один военнослужащий ранен. Был открыт ответный огонь, о потерях террористов нет данных", - сообщил Попов.

"Боевики обстреляли блокпост вблизи населенного пункта Александровка (Донецкая область). Обстрел осуществлен из стрелкового оружия. Один военнослужащий ранен", - написал Тымчук.