Тымчук: Террористы обстреляли аэропорт Донецка
22:41, 14 июля 2014Политика
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Террористы из минометов обстреляли аэропорт Донецка, контролируемый силами антитеррористической операции.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По его словам, потери уточняются.
Кроме того, была обстреляна колонна сил АТО вблизи населенного пункта Веселая Гора (Донецкая область).
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"Один военнослужащий ранен. Был открыт ответный огонь, о потерях террористов нет данных", - сообщил Попов.
"Боевики обстреляли блокпост вблизи населенного пункта Александровка (Донецкая область). Обстрел осуществлен из стрелкового оружия. Один военнослужащий ранен", - написал Тымчук.
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