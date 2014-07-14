В Полтаве после пикета сложил полномочия военком, обвиненный в призывах к сепаратизму

Об этом пишет местное издание Полтава.инфо.

"Сегодня утром, после вчерашней публикации на интернет-портале Vpoltave.info «Военком Полтавщины за присоединение Юго-Восточной Украины к России» общественность Полтавы пришла в Полтавский областной военкомат. В данной статье были опубликованы скриншоты со страницы (военкома Бориса - ред.) Павлова в соцсети «Одноклассники» с фактами его пророссийских взглядов, однако спустя час после выхода публикации аккаунт был удалён", - сообщает издание.

Борис Павлов вышел в холл военкомата к людям, сказал, что понимает причину, по которой они пришли к нему, подтвердил факт существования его страницы в социальной сети «Одноклассники» и то, что он вчера вечером её удалил.

Председатель ОО «Общественный контроль Полтавщины» Андрей Храмов предложил Борису Павлову добровольно, на время проведения расследования, сложить свои полномочия.

Читайте такжеЖитель Николаева приговорен к 5 годам тюрьмы за сепаратизмЗатем он предпринял попытку скрыться от пикетчиков в своём кабинете, однако активисты воспрепятствовали этому.

На место события прибыли народный депутат Украины Юрий Бублик и председатель Полтавского областного совета Пётр Ворона со своим заместителем Владимиром Марченко.

Депутаты совместно с полтавчанами требовали от Павлова сложить свои полномочия на время проверки СБУ по факту его публикаций на «Одноклассниках». Спустя полчаса Борис Павлов издал приказ, в котором переложил свои полномочия на своего заместителя Анатолия Манжоса.

Представители Полтавского СБУ, которые прибыли на место события, обещали расследовать дело в кратчайшие сроки.