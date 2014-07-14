Россия перешла к эскалации конфликта на востоке Украины - СНБО
По информации СНБО, в последние дни значительно возросло количество провокаций на украинской границе.
Россия перешла к действиям, направленным на эскалацию конфликта на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
“События последних дней свидетельствуют, что российская сторона взяла курс на эскалацию конфликта на Донбассе”, - сказал он.
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По словам Лисенко, в последние дни значительно возросло количество провокаций на украинской границе, террористы целенаправленно обстреливают через границу российскую территорию из минометов, а российская сторона представляет это как действия украинских военных.
Эти обвинения абсолютно безосновательны, отметил спикер Информцентра СНБО и добавил, что, в свою очередь, с российской стороны увеличилось количество случаев нарушения украинского воздушного пространства с использованием вертолетов и беспилотных самолетов.
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Кроме того, сказал Лысенко, выросло количество попыток прорыва террористов и бронетехники со стороны России в направлении Украины, а также зафиксированы обстрелы сил АТО с территории России.
“У Украины есть документальные подтверждения этих фактов для соответствующего международного реагирования”, - отметил Лысенко.