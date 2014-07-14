Россия изменила формат военной агрессии против Украины - ИС

После некоторой паузы Кремль изменил формат военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что через границу Украины с российской территории продолжают активно перебрасывать наемников и тяжелое вооружение.

"Отличительной чертой нынешней поставки вооружений террористам является то, что ее существенная часть укомплектована штатными экипажами и боевыми расчетами из числа российских военнослужащих", - пишут аналитики.

В "ИС" отмечают, что ранее экипажи укомплектовывались российскими наемниками, являвшимися но на момент вербовки военнослужащими запаса (частично экипажи комплектовались и боевиками из местных жителей, имеющими необходимые военно-учетные специальности).

Читайте такжеРоссия обвиняет Украину в обстреле своего пограннаряда

Боевики, в свою очередь, создают условия для «смягчения» международной реакции на российское вторжение.

"В частности, по согласованию с российской стороной, на протяжении последней недели террористы производят плановые артиллерийские обстрелы территории РФ из приграничных районов Украины. Это дает возможность Москве заявлять о том, что территорию России обстреливают украинские Вооруженные силы", - отмечает группа "ИС".

По словам военных экспертов, обстрелы производятся из районов, где нет подразделений сил АТО. Российская сторона реагирует на эти обстрелы моментально, выражая свои протесты и угрозы без всяких расследований обстоятельств подобных происшествий.

Читайте такжеВ СНБО утверждают, что бойцы АТО не обстреливали территорию России

Также в ИС отмечают, что российские военные производят артиллерийские обстрелы позиций украинских силовиков из приграничных районов РФ. Также они вторгаются на территорию Украины для проведения отдельных акций и операций. По данным группы, отвлекающим маневром от операции ВС РФ на Донбассе стала активная переброска подразделений российских войск, начиная с 30 июня, в приграничные районы напротив украинских Сумской и Харьковской областей, где не ведутся боевые действия.

"В отличие от переброски российских подразделений в Ростовскую область РФ (напротив Донецкой и Луганской областей Украины), эта передислокация проводится демонстративно, без проведения мероприятий по маскировке", - пишут аналитики.

Читайте такжеВ Луганской области вблизи границы с РФ обнаружено скопление российских войск - СНБО

"Параллельно Россия проводит мощную внешнеполитическую операцию по активизации давления на Украину со стороны ЕС с целью заставить ее прекратить активные действия в Донбассе. При этом «первым эшелоном» российского лобби в ЕС выступает Германия", - добавляют в "ИС".

Аналитики из группы "Информационное сопротивление" считают, что противостоять замыслу Москвы может только активное продолжение АТО на Донбассе (прежде всего – с отсечением сил террористов и российской армии в Луганской и Донецкой областях от госграницы с РФ, с созданием «буферной зоны») и резкая реакция международного сообщества.