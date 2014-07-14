Границы Харьковщины будет охранять батальон территориальной обороны Хмельницкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал глава Хмельницкой областной государственной администрации Леонид Прус во время встречи с председателем Харьковской ОГА Игорем Балутой, инспектируя расположение батальона в Боровском районе.

По словам Пруса, батальон приступил к выполнению своих обязанностей.

«Мы убедились: условия нормальные, питание хорошо, постельным бельем обеспечены. Есть проблемы. В частности недостаточно средств связи, не хватает бронежилетов, но мы работаем в этом направлении», - отметил он.

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Как сказал Прус, жители Хмельницкой области собрали гуманитарную помощь: питьевую воду, продукты питания, а аппарат ОГА собрал однодневный заработок и на эти деньги купили четыре бронежилета.