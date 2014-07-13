Пресс-центр АТО: Утром на Донетчине погибли трое военных, двое ранены

На Донетчине из-за обстрела боевиками позиций сил АТО сегодня утром погибли трое военных, еще двое были ранены.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

В частности, отмечается, что в 8.00-8.10 во время обстрела блокпоста вблизи населенного пункта Приречье двое бойцов АТО погибли. Также повреждены две БМП и три пушки Д-30. Террористы вели обстрел из "ПТУР" и минометов.

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Во время минометного обстрела блокпоста населенного пункта Калинов (08:55) один военный погиб, еще один был ранен.

Кроме того, в 6.40 террористы совершили минометный обстрел возле населенного пункта Александровка. Во время него один военный был ранен.