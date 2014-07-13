Коломойский собирается объединить украинцев, которые потеряли свои инвестиции в Крыму

Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский намерен объединить украинцев, которые потеряли инвестиции в Крыму, и не исключает, что будет судиться с Москвой в международных инстанциях из-за потерянных вложений в экономику полуострова.

Об этом он сообщил в интервью 5 каналу.

«На прошлой неделе я направил письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Предлагаю досудебно урегулировать потерю инвестиций в компании такой-то, которая владела аэропортом Бельбек, на сумму $15 млн», - заявил Коломойский.

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Он отметил, что предложил урегулировать ситуацию мирным путем, посколько эта инвестиция была потеряна в связи с аннексией Крыма.

Если же Москва проигнорирует обращение, то через 6 месяцев он собирается подать иск против РФ в Гаагский трибунал по коммерческим делам.

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Также губернатор Днепропетровской области сообщил, что сейчас он создает ассоциацию для людей, потерявших свои инвестиции на полуострове.

«Если у вас есть собственность в Крыму, знайте, что вы потеряли свои инвестиции и мы поможем вам их возместить», - обратился Коломойский к гражданам Украины.