В сети появилось видео танков под флагами РФ в Луганске
09:49, 13 июля 2014Политика
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Боевые машины проехали по центру города.
Танк с надписью "За Донбасс" / Пресс-центр АТО / facebook.com
В сети появились видео-доказательства появления танков под российскими флагами в Луганске, сообщает пресс-центр АТО. На видео видно, как три танка проезжают одной из центральных улиц Луганска, передает ТСН.uа.
На другой записи на въезде в город проезжает танк под флагом РФ с надписью "За Донбасс".
Видео были опубликованы на странице пресс-центра АТО в Facebook.
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Никаких комментариев по поводу того, пытались ли силовики как-то остановить эти колонны при въезде в областной центр, пока нет.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что на Луганщину въехала колонна бронетехники под флагами России.
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