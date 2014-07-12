В Луганскую область въехала большая колонна бронетехники с флагами РФ – очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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По словам очевидцев, «около 12.00 через Суходольск прошла со стороны границы большая колонна бронетехники с соответствующей маркировкой Вооруженных сил РФ на броне и под российскими флагами, причем танки новой модификации».

Снегирев отметил, что местные жители также сообщили, что эта колонна разделилась на две части – одна последовала в направлении Свердловск-Изварино, другая – в сторону Луганска. Очевидцы также сообщают, что в колоне есть «несколько грузовиков с живой силой».

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Снегирев подчеркнул, что «никто уже не скрывает, откуда прибывает в Украину военная техника и боевики, которые приезжают воевать на стороне террористов».

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге заявил, что на данный момент нет информации о пересечении колонами российской техники украинско-российской границы.