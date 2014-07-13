Порошенко не будет принимать участие в церемонии закрытия ЧМ
00:42, 13 июля 2014Политика
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Президент Украины не будет принимать участие в церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу.
Петр Порошенко / Фото УНИАН
Как стало известно УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко так же как и главы государств других стран получил приглашение от Президента Бразилии Дилмы Руссеффа на церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу.
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Однако, учитывая ситуацию, которая сегодня происходит в Украине, Глава государства считает для себя невозможным посещение финала Кубка мира.
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