Порошенко не будет принимать участие в церемонии закрытия ЧМ

Как стало известно УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко так же как и главы государств других стран получил приглашение от Президента Бразилии Дилмы Руссеффа на церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу.

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Однако, учитывая ситуацию, которая сегодня происходит в Украине, Глава государства считает для себя невозможным посещение финала Кубка мира.