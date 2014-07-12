Батальон "Азов" задержал лидера террористов ДНР из Дружковки Василия Черненко
15:59, 12 июля 2014Политика
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Бойцами спебатальйона "Азов" во время проведения операции по выявлению террористов ДНР задержан лидер сепаратистов из г. Дружковка Василий Черненко.
"Азов" задержал одного из лидеров террористов / Батальон "Азов"
Об этом батальон "Азов" сообщает на своей странице в Фейсбуке.
"В отношении Черненко собрано достаточно доказательств его противоправной деятельности, а именно: это лицо причастно к нападениям на украинских военных и организации террористических групп. Со слов многочисленных свидетелей, Василий Черненко принимал участие в блокировании военной техники, в организации пророссийских митингов, в задержании людей и удержании заложников, вывешивании российского триколора на админзданиях", - говорится в сообщении.
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Операция по выявлению террористов и сепаратистов спецбатальоном "Азов" продолжается.
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