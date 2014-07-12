Батальон "Азов" задержал лидера террористов ДНР из Дружковки Василия Черненко

Об этом батальон "Азов" сообщает на своей странице в Фейсбуке.

"В отношении Черненко собрано достаточно доказательств его противоправной деятельности, а именно: это лицо причастно к нападениям на украинских военных и организации террористических групп. Со слов многочисленных свидетелей, Василий Черненко принимал участие в блокировании военной техники, в организации пророссийских митингов, в задержании людей и удержании заложников, вывешивании российского триколора на админзданиях", - говорится в сообщении.

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Операция по выявлению террористов и сепаратистов спецбатальоном "Азов" продолжается.