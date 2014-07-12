Чубаров: возвращение Крыма станет достойным завершением освобождения Украины от террористов

Об этом в эфире "Шустер Live" в пятницу, 11 июля, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Обозреватель.

Он призвал, чтобы никто в Украине не забывал ни о Крыме, ни о крымчанах.

"Я хочу, чтобы вы не забывали, что есть Крым и люди в Крыму ... Они думают о том, когда Крым вернется в Украину", - сказал Чубаров.

Он прокомментировал предупреждение от "прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

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"Мне запретили въезд на территорию РФ. Я как человек исхожу из того, что каждое государство имеет суверенное право кого-то не допускать на свою территорию. Но я не понимаю одного: почему мне запретили въезд в Крым, на территорию Украины, на мою родину?... Действительно, самопровозглашенный прокурор, которую все знают под таким именем, как Няша, или госпожа Поклонская. Ее уже так весь мир знает. Я встречался с депутатами и они меня спрашивают: "Как там прокурор-няша?" Они думают, что это ее фамилия. Она принесла предупреждения по моей экстремистской деятельности", - рассказал Чубаров.

Глава Меджлиса уверен, что тепер запретить въезд в Крым могут многим.