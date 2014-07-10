В "Свободе" опровергают захват террористами казака Гаврилюка

Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат Киевского областного совета от ВО «Свобода» Александр Аронец.

Читайте такжеАктивист Майдана казак Гаврилюк попал в плен к террористам - СМИ

"Сегодня по СМИ пошла информация, что казака Гаврилюка в Северодонецке захватили в плен и хотят расстрелять. Это не соответствует действительности", - написал он.

Читайте такжеКазака, которого зимой на Майдане раздевал "Беркут", могли вывезти в Россию - СМИ

"Его действительно пытались захватить, но сегодня его в Славянске видел руководитель Луганской "Свободы" Артем Заика, говорит, что с ним все в порядке", - добавил свободовец.

Сообщение by Александр Аронец.

В не отредактированном сообщении, Аронец сообщал, что телефон Гаврилюка отключен из соображений безопасности, и самого казака свободовцы прячут в другом месте.