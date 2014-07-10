Порошенко заявил о готовности к двустороннему прекращению огня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как отмечается в сообщении, Президент Украины заверил в готовности к двустороннему прекращению огня. При этом, как подчеркнул Глава государства, должен быть обеспечен режим мониторинга и верификации двустороннего прекращения огня, контроля за границей для прекращения поступления вооружения и боевиков с российской стороны, немедленное освобождение всех заложников и начало безусловных политических переговоров.

В ответ Ангела Меркель отметила, что представители Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ не имеют доступа на пункты пропуска на границе из-за действий боевиков.

Читайте такжеОлланд и Меркель готовят четырехстороннее разговор с участием Порошенко и Путина

Президент отметил, что есть вопиющие случаи нарушений международного права. В качестве примера он привел похищение боевиками в Луганской области пилота Вооруженных сил Украины Надежды Савченко и нелегальную перевозку ее на содержание в тюрьму российского города Воронеж. Также Глава государства выразил возмущение принудительным предоставлением российского гражданства украинскому режиссеру Олегу Сенцову на территории Крыма и последующим его содержанием в тюрьме в Москве.

Президент Украины сообщил, что, несмотря на все усилия украинской стороны, так и не нашли адекватного ответа попытки провести консультации Контактной группы по мирному урегулированию ни путем встречи, ни даже в формате видео-конференции.