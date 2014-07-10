Жителям Донбасса необходимо дать почувствовать себя властью - эксперт

Паныч сказал об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По мнению Паныча, для того, чтобы жители Донбасса почувствовали себя частью Украины, необходимо изменить представление о власти. «Изменить правила игры. Это можно сделать только из центра и только при наличии сильной политической воли», - сказал Паныч.

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Он подчеркнул, что эти люди должны почувствовать, что власть - «это не кто для них является властью, которая им что-то должна, а они сами являются властью».

«Из Киева надо жестко менять правила игры и следить, чтобы эти правила игры не нарушались и не криминилизировались», - сказал Паныч.

По его словам, если улучшить жизнь людей и дать им почувствовать, что они являются властью, «путинская пропаганда будет забыта после того, как произойдут реальные изменения в жизни».