Жителям Донбасса необходимо дать почувствовать себя властью - эксперт
Философ, эксперт по вопросам региональной идентичности, который прожил на Донбассе большую часть своей жизни, Алексей Панич считает, что жителям Донбасса необходимо дать почувствовать себя властью.
Паныч сказал об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
По мнению Паныча, для того, чтобы жители Донбасса почувствовали себя частью Украины, необходимо изменить представление о власти. «Изменить правила игры. Это можно сделать только из центра и только при наличии сильной политической воли», - сказал Паныч.
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Он подчеркнул, что эти люди должны почувствовать, что власть - «это не кто для них является властью, которая им что-то должна, а они сами являются властью».
«Из Киева надо жестко менять правила игры и следить, чтобы эти правила игры не нарушались и не криминилизировались», - сказал Паныч.
По его словам, если улучшить жизнь людей и дать им почувствовать, что они являются властью, «путинская пропаганда будет забыта после того, как произойдут реальные изменения в жизни».