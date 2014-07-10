За годы независимости Украины люди так и не начали доверять власти, - нардеп

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«За четверть века независимости Украины к власти так и нет доверия, как на Донбассе, так и в Киеве, по существу, на Закарпатье и вообще по всей Украине», - сказал депутат и добавил, что власть вообще «обнулила» свой авторитет.

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Жителям Донбасса, считает Фирсов, необходимо «начало хоть каких-то перемен». «Это нас объединяет вообще со всей Украиной», - отметил он.

Кроме того, считает депутат, «кризис на Донбассе», как и Майдан, - это вызов, что за время независимости Украины не произошло никаких качественных изменений в жизни людей.

«Сейчас люди выступают за изменения, им хочется перемен: от нового будущего парламента, нового будущего президента. От всех ветвей власти люди хотят одного – чтобы что-то изменилось», - сказал Фирсов.