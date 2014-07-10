Глава миссии Украины при ЕС разочарован нежеланием Европы ввести более решительные санкции против РФ

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев откровенно разочарован решением ЕС относительно санкций против России.

Так дипломат прокомментировал по просьбе УНИАН решение Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), принятое 9 июля, о расширении списка лиц, против которых применяются санкции, на 11 человек.

„В свете выводов Европейского совета от 27 июня, а также учитывая подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, мы рассчитывали на более решительные и существенные санкции, в том числе переход к третьему уровню”, - напомнил Елисеев о своем обращении к руководству ЕС применить более жесткие санкции к Москве в связи с ситуацией вокруг военнопленной Надежды Савченко.

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„Несмотря на развитие российской агрессии против Украины и многочисленные свидетельства непосредственного вмешательства и координации террористов московской властью, нынешние ограничительные меры заключаются лишь в расширении санкционного списка за счет сепаратистов. Такой «прогресс» в контексте сдерживания агрессора – это имитация деятельности или процесс ради процесса”, - считает он.

По словам Елисеева, у него лично создается впечатление, что некоторые государства - члены Евросоюза „ведут двойную игру”.

„Иначе мне сложно объяснить то, что, например, глава МИД одной страны сразу после визита в Киев едет в Москву и приглашает руководство Кремля к участию в саммите АСЕМ (Азия – Европа) 16-17 октября, а представители двух других влиятельных стран не только борются за избежание третьего уровня санкций, но и всячески склоняют Украину к переговорам с террористами, которые отказываются сложить оружие, преступно похищают украинских граждан и продолжают удерживать заложников”, - привел дипломат факты, на которых базируется его мнение.

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Вместе с тем, Елисеев отметил, что все же надеется, что по итогам заседания Европейского совета 16 июля ЕС „перестанет занимать выжидательную позицию и проявит принципиальность”.

„Это несложно сделать: нужно лишь проанализировать состояние выполнения Москвой требований Совета от 27 июня, а отсутствие прогресса здесь очевидно. Европейский Союз более 10 лет убеждал Украину в том, что демократические ценности важнее экономических или торговых преимуществ. 22 июля мы получим очередную порцию таких наставлений в рамках министерского заседания в формате 28 государств ЕС и 6 государств «Восточного партнерства». Сегодня ЕС имеет возможность на практике засвидетельствовать преданность такому подходу”, - констатировал Елисеев.