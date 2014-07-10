ЕС расширил санкционный список еще на 11 человек
00:09, 10 июля 2014Политика
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Совет ЕС на уровне постоянных представителей (COREPER) принял решение, согласно которому ЕС введет ограничительные меры в виде запрета на въезд и замораживание активов за ситуацию в Украине, еще на 11 человек.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник по итогам заседания, которое состоялось в среду в Брюсселе.
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"Рада введет это решение в силу путем письменной процедуры до конца недели", - отметил он.
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