The New York Times: так как разные группировки мятежников, которые борются с украинской армией, сложно объединить, переговоры о перемирии вряд ли состоятся

В статье Сабрины Таверниз и Дэвида Херценхорна под названием «Так как разные группировки мятежников, которые борются с украинской армией, сложно объединить, переговоры о перемирии вряд ли состоятся», опубликованной в американской газете The New York Times говорится о том, что одна из групп ополченцев, «Оплот», была сформирована в Харькове. Другая, «Русская православная армия», состоит из россиян и украинцев. Третья, получившая свое название от реки Кальмиус, состоит в основном из шахтеров.

Эта разнородная смесь является только частью боевых сил мятежников в восточной Украине. Это скорее смешение разных группировок, чем единый фронт: некоторые из них ладят между собой. Некоторые не могут найти общий язык. А их лидеры, похоже, меняются, как погода.

«У меня больше не получается их организовывать», – сказал один из мятежников, который покупал рации, готовясь к главному, как считают повстанцы, бою с украинскими военными.

Ситуация могла измениться недавно, когда в Донецке появился Игорь Гиркин, гражданин России и лидер повстанцев, известный под псевдонимом «Стрелков». Он прибыл в город на прошлых выходных вместе с сотнями повстанцев, которые оставили свои позиции в Славянске, когда украинские военные вернули город под свой контроль после нескольких недель боевых действий.

Его присутствие заставило поднять вопрос о роли России, могущественного соседа Украины, чьи следующие шаги будут иметь решающее значение для судьбы страны. Запад обвинил российские власти в том, что они поставляют оружие повстанцам, несмотря на то, что Кремль призвал к мирному урегулированию конфликта.

Но в последнее время мятежники жаловались на то, что Москва отказалась от них. Это чувство обиды вылилось на всеобщее обозрение на этой неделе, когда повстанцы накричали на политтехнолога, тесно связанного с Кремлем во время пресс-конференции в Донецке.

Вице-премьер-министр Донецкой Народной Республики Андрей Пургин сказал во время интервью в среду, что г-н Стрелков пытался объединить отдельные группировки мятежников в одну профессиональную армию, которой солдаты должны были бы присягнуть на верность. Но эта задача оказалась очень трудной, сказал он, так как некоторые бойцы хотят оставаться поближе к дому.

«Мы надеемся, что сможем создать один коллективный орган», – сказал г-н Пургин, сидя на желтом диване в здании Донецкой государственной администрации, которая находится под контролем повстанцев.

В то время как повстанческие группировки готовятся к бою в Донецке, украинские войска продолжают подступать к окрестностям города, передвигая военную технику. На юге от Донецка в среду украинские военные выстроили длинную колонну из более чем 100 военных автомобилей в сторону города, в том числе полдюжины танков, мобильных ракетных комплексов, бронетранспортеров и грузовиков, заполненных солдатами.

Мирные жители заполнили основные железнодорожные станции и автовокзалы города, выстраиваясь в очередь за билетами, чтобы уехать из города, опасаясь, что скоро начнется военная операция. Украинские военные бомбили и обстреливали Славянск, чтобы заставить повстанцев покинуть город, и многие жители Донецка боятся того, что уготовано для Донецка.

«Я не жду ничего хорошего от этого», – сказал 30-летний Владимир, который работает на железной дороге, держа на руках свою 5-летнюю дочь Викторию. Он более 4 часов не мог купить билеты на поезд до Харькова.

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что мятежники контролируют только третью часть той территории, которую они оккупировали несколько месяцев назад, когда правительственные войска только начинали бороться с ними. Правдивость этого заявления невозможно проверить. Украинские войска медленно продвигаются к Луганску, где под их контролем уже находится аэропорт и пригородный поселок Металлист. Три человека погибли в Луганске во время боевых действий на этой неделе.

В более бедной Луганской область, которая находится в худшем состоянии, чем Донецкая область, между повстанческими группами произошел раскол. Майкл Боцюркив, глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сказал, что команды наблюдателей обнаружили различные вооруженные группы в регионе, которые не всегда координируют свои действия или даже поддерживают связь между собой, что является еще одним серьезным препятствием на пути к урегулированию ситуации с помощью переговоров.

Он сказал, что члены миссии подтвердили «существование множества мелких вооруженных групп» в Луганской области. «Они не обязательно связаны между собой, поэтому, принимая любое мирное соглашение, необходимо учитывать данную ситуацию, когда есть смешение различных вооруженных групп», – добавил он.