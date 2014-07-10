Нелегитимная прокурор Крыма пригрозила запретить на полуострове меджлис

По словам нелегитимной прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской, это связано с тем, что якобы 25 марта этого года было объявлено о начале политических и правовых процедур по воссозданию, восстановлению национально-территориальной автономии крымскотатарского народа, передает ТСН.ua.

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"Предупреждаю Чубарова Рефата о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, требую незамедлительно прекратить экстремистскую деятельность и разъясняю, что в случае, если указанные в предупреждении нарушения федерального законодательства не будут устранены, то в установленном федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" порядке деятельность меджлиса на территории РФ будет запрещена", - заявила нелегитимный прокурор.