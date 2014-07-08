МИД Турции призвал пустить Джемилева и Чубарова в Крым и не запугивать крымских татар

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Турции. По итогам встречи, состоявшейся 7 июля в Анкаре, турецкого министра иностранных дел Ахмета Давутоглу с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и главой меджлиса Рефатом Чубаровым, глава МИДа призвал тех, кто пытается запугать крымскотатарский народ, изменить свою политику по отношению к нему, передает крымское агентство QHA.

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"Крымские татары ожидают отмены запрета на въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе меджлиса Рефату Чубарову. Мы призываем изменить отношение к крымскотатарскому народу", - говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Особое внимание Ахмета Давутоглу уделил тому, что данный запрет о въезде Рефату Чубарову был введен после проведения заседания меджлиса в Херсоне с участием Мустафы Джемилева. "Мы не сомневаемся в том, что крымскотатарский народ во главе с меджлисом переживет этот сложный период, сохраняя единство и согласие", - заявили в МИДе Турции, выразив поддержку кримскотатарскому народу.