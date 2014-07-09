Меджлис: Крымских татар маниакально преследуют

Об этом говорится в заявлении Меджлиса, которым располагает "Сегодня".

«Грубейшие нарушения элементарных прав человека, международных норм, попрание национального достоинства целого народа, выразившееся в маниакальном преследовании его лидера – Мустафы Джемилева, а теперь и Рефата Чубарова «обоснованы» надуманными утверждениями и являются ничем иным, как свидетельством политической расправы с инакомыслящими, чьи позиция и оценки происходящего в Крыму отличаются от оценок власти», – говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что особый цинизм случившемуся придает то обстоятельство, что действия самоназначенных властей полуострова предприняты в отношение людей, для которых Крым является исторической родиной.

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«Меджлис крымскотатарского народа заявляет свой решительный протест в связи с дальнейшей эскалацией нарушения прав крымских татар, выражающейся в действиях, грубо попирающих человеческое достоинство и фундаментальные права человека», – говорится в документе.