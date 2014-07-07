Меджлис принял решение отозвать своих представителей из власти Крыма

Об этом заявил первый зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз журналистам "Сегодня".

«Подобные действия дают опасения, что с каждым крымским татарином, который у себя на родине говорит о своих правах и свободах, будут поступать аналогичными методами. Это недопустимо. Меджлис примет заявление по поводу незаконных действий властей РФ по недопущению на родину лидеров нашего народа», – подчеркнул Чийгоз.

Он также добавил, что Рефат Чубаров продолжает оставаться главой Меджлиса.

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«Ситуация с Чубаровым – это попытка обезглавить Меджлис и внести раскол среди крымских татар. Но результата это не дало и лишь больше консолидировало народ. Все наши решения, как и ранее, будут определяться с точки зрения позиции Чубарова. Меджлис продолжает работать и все организационные вопросы будут решаться и дальше в обычном режиме», – пояснил Ахтем Чийгоз.

По его словам, Меджлис принял решение отозвать своих представителей из органов исполнительной власти Крыма.