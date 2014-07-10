За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 27 - ранены
09:39, 10 июля 2014Политика
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За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, ранены - 2.
За сутки в зоне АТО военнослужащие погибли 3 и ранены 27 военных - штаб АО / Фото: Минобороны
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
За период боевых действий потери 615 военнослужащие. Из них погибло 173, ранены 446.Читайте такжеБоевики в зоне АТО минируют дороги, на фугасе подорвались украинские БТР и БМП - Тымчук
Напомним, обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной. Террористы вчера вели боевые действия с использованием тяжелого вооружения и бронетехники.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах н. п. Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Краснодон.
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