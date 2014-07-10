За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 27 - ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

За период боевых действий потери 615 военнослужащие. Из них погибло 173, ранены 446.Читайте такжеБоевики в зоне АТО минируют дороги, на фугасе подорвались украинские БТР и БМП - Тымчук

Напомним, обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной. Террористы вчера вели боевые действия с использованием тяжелого вооружения и бронетехники.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах н. п. Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Краснодон.