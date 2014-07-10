Президент стремится сохранить революционную активность общества в проведении реформ

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече в среду с представителями гражданского общества, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Нет никакого сомнения, что революция произошла именно благодаря активности гражданского общества, а не инициативам партий или политиков», - заявил Президент.

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Порошенко отметил, что сегодня у его команды есть политическая воля для проведения реформ в Украине. «Очень хорошо, когда мы небезразличны, очень хорошо, когда мы вместе создаем будущее Украины», - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения публичности процесса разработки и внедрения курса реформ. «Я не сомневаюсь, что и опыт Европейского Союза, и опыт США, других стран, в частности Грузии, Сингапура, Южной Кореи, стран, которые сделали качественный скачок, нами будет в полном объеме использован», - сказал Порошенко.

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