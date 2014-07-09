"Губернатор" ЛНР Болотов отрицает информацию о выезде за пределы Луганска

Об этом говорится в комментарии Болотова, размещенном на сайте «ЛНР».

«Официально заявляю, что информация, которую публикуют украинские и проукраинские средства массовой информации, не соответствуют действительности. Я в последнее время не покидал Луганск, у меня нет двойника, я не употребляю спиртные напитки вообще.

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Как для человека, на которого не раз совершались покушения, я веду достаточно публичный образ жизни. Регулярно проходят пресс-конференции с моим участием. Я выхожу в прямой эфир на российских телеканалах. Средства массовой информации постоянно берут у меня интервью», - отметил Болотов.