"Губернатор" ЛНР Болотов отрицает информацию о выезде за пределы Луганска

22:39, 09 июля 2014
Политика
0 0

Глава террористической организации «Луганская народная республика» Валерий Болотов отрицает информацию о выезде за пределы Луганска.

Болотов / REUTERS

Об этом говорится в комментарии Болотова, размещенном на сайте «ЛНР».

«Официально заявляю, что информация, которую публикуют украинские и проукраинские средства массовой информации, не соответствуют действительности. Я в последнее время не покидал Луганск, у меня нет двойника, я не употребляю спиртные напитки вообще. 

Читайте такжеСамопровозглашенный губернатор «ЛНВ» Болотов оставил Луганск - активист

Как для человека, на которого не раз совершались покушения, я веду достаточно публичный образ жизни. Регулярно проходят пресс-конференции с моим участием. Я выхожу в прямой эфир на российских телеканалах. Средства массовой информации постоянно берут у меня интервью», - отметил Болотов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter