На Буковине задержали сотрудника военкомата: за $500 он обещал не направлять солдата в зону АТО
Военного задержали во время передачи средств.
Работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой области задержали работника Черновицкого городского военного комиссариата, который брал деньги в качестве откупа от службы в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.
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Задержанный требовал 500 долларов от жительницы Черновцов. За эту сумму он гарантировал, что ее сын-военнослужащий не будет направлен на прохождение службы в Луганской области.
9 июля во время передачи средств военного задержали.
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Проводятся все необходимые оперативно-следственные действия для установления других должностных лиц, причастных к совершению данного преступления.