В Конча-Заспе активисты поплавали в бассейне Ахметова

Во вторник, 8 июля, автомайдановцы зашли на территорию роскошного поместья бизнесмена Рината Ахметова.

Активисты искали Ахметова на Киевщине, ибо, несмотря на все его выступления и призывы к миру, ему не верят. С десяток активистов залезли на высокий забор и договорились с охраной пропустить на территорию журналистов, сообщает ТСН.uа

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Экскурсия имением длилась не больше 20 минут, кое-кто даже успел понырять в бассейне олигарха. Свою акцию активисты считают удачной.