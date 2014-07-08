Серьезного влияния Ахметова на Донбассе нет - Наливайченко

Об этом он сказал в программе "Свобода слова", пишет Украинская правда.

"Мы не видим серьезного влияния (Ахметова) в Донецкой и Луганской области", - заявил Наливайченко.

Глава СБУ также отметил, что его ведомству известны все лидеры и организаторы преступных группировок, диверсанты из России.

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"Известны не просто их прозвища, известные и их настоящие фамилии, адреса проживания, их контакты, их кураторы", - уточнил он.

"И последние уголовные производства, которые открыты, открыты на основе той информации, которую собрала контрразведка СБУ. Это касается и советника президента России Глазьева, который является одним из ключевых организаторов (террористических группировок, действующих на Востоке Украины)", - добавил Наливайченко.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы бывший президент Виктор Янукович и его приспешники предстали перед украинским судом.