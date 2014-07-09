Россия продержит украинскую летчицу Савченко в СИЗО до конца августа

Об этом сообщил в среду РИА Новости представитель Новоусманского райсуда.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО. По данным СМИ, она находится в следственном изоляторе в российском Воронеже.

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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а во время проверки документов в одном из населенных пунктов была задержана. Выяснилось, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.