Россия продержит украинскую летчицу Савченко в СИЗО до конца августа
15:59, 09 июля 2014Политика
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Суд в Воронеже оставил украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей в воронежском СИЗО до конца августа, защита пытается обжаловать меру пресечения
Надежда Савченко
Об этом сообщил в среду РИА Новости представитель Новоусманского райсуда.
Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО. По данным СМИ, она находится в следственном изоляторе в российском Воронеже.
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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а во время проверки документов в одном из населенных пунктов была задержана. Выяснилось, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.
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