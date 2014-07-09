В Сумской области СБУ обнаружила тайник с взрывчаткой

Также в хранилище найдены элементы самодельного огнестрельного оружия, противогаз, военная амуниция и часть топографической карты Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

Согласно сообщению, правоохранители установили местного жителя, причастного к этому тайнику.

«Сейчас сотрудники СБУ выясняют, с какой целью он создал хранилище, в котором хранил опасные предметы», - отмечает пресс-группа УСБУ.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Сумской области сотрудники управления борьбы с организованной преступностью изъяли у двух жителей Шостки более 30 килограммов взрывоопасного вещества «гексоген». По заключению специалистов, такого количества взрывчатки вполне достаточно, чтобы разрушить не одну многоэтажку.

По данному факту милиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.