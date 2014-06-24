В Сумской области милиция задержала авто с 30 кг взрывчатки

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Сумской области, по заключению специалистов, такого количества взрывчатки достаточно, чтобы разрушить не одну многоэтажку.

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Согласно сообщению, в рамках проведения оперативных мероприятий во время общегосударственной операции «Оружие-взрывчатка», работники областного УБОПа отрабатывали информацию о возможной перевозке жителями Шостки взрывоопасного вещества. Автомобили, на которых передвигались подозреваемые, были остановили вблизи одного из населенных пунктов Шосткинского района 20 июня.

«Во время осмотра багажников автомобилей правоохранители обнаружили 30 кг порошкообразного вещества, внешне похожего на гексоген. Изъятое направили на исследование, а самих перевозчиков доставили в райотдел», - говорится в сообщении.

При разговоре с задержанными гражданами выяснилось, что один из них ранее уже был судим, в частности как участник организованной преступной группы.

«Мужчины уверяют, что не имеют никакого отношения к найденному в багажнике. И, как оказалось, отпираются не зря. По заключению взрывотехнической и химической экспертиз, изъятое является смесью алюминия и взрывоопасного вещества «гексоген». Специалисты утверждают: такое вещество обладает сильным кумулятивным действием и по силе взрыва в семь раз превышает всем известный тротил. Также во время осмотра автомобиля, в котором перевозили взрывчатое вещество, установлено несоответствие номерного знака кузова с регистрационными документами - свидетельством о регистрации транспортного средства», - рассказал начальник УБОП УМВД области полковник милиции Владимир Гланц.

По данному факту милиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Учитывая приграничное положение г. Шостка Сумской области, правоохранители не исключают, что изъятый ими гексоген злоумышленники планировали реализовать для использования при совершении диверсий в Украине.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление каналов приобретения взрывоопасного вещества и его заказчиков.