ГПУ передаст в суд дело "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

По его словам, следствием установлено, к массовым убийствам, в целом, причастен 21 сотрудник милиции, но идентифицировать их всех, за исключением тех трех, в отношении которых открыто уголовное производство, на данное время не удалось, поскольку их лица были закрыты шлемами.

Также Ярема напомнил, что, по данным следствия, лишь из одного автомата было расстреляно 10 человек.

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов.

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В апреле в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издал экс-президент Виктор Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

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21 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, которые стреляли в демонстрантов на улице Институтской.