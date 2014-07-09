Яценюк призвал расследовать деятельность депутатов относительно поддержки ими террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, открывая заседание правительства.

“Я хотел бы обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел — окончательно провести расследование деятельности всех лиц, в том числе и тех, что имеют статус народного депутата Украины, подать соответствующие материалы в суд и в парламент с целью отмены депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех тех, кто поддерживает террористов, сепаратистов, других бандитов, посягающих на украинскую независимость”, - сказал глава правительства.

Яценюк также добавил, что обратится к парламенту с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об отмене депутатской неприкосновенности с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, «не имеющих никакого отношения к высокому статусу народного избранника».

Читайте такжеПомощник экс-министра обороны причастен к финансированию террористов на Донбассе - СБУ

Он призвал Министерство юстиции Украины провести проверку деятельности тех политических партий и общественных объединений, в деятельности и высказываниях которых есть признаки уголовного преступления, а именно - посягательство на территориальную целостность и независимость Украинского государства.

Премьер также напомнил, что вчера Минюст по поручению Кабинета министров подал иск в суд о запрещении КПУ.

“Это запрещение не политической партии, а запрещение тех, кто подрывает украинскую независимость, кто борется с Украинским государством и кто замахнулся на основы конституционного строя в государстве”, - подчеркнул Яценюк.