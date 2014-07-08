Минздрав опровергает, что боевики захватили перинатальный центр в Луганске

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Как напомнили в пресс-службе, «в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы 7 июля 2014 года в Луганске террористы захватили перинатальный центр областной клинической больницы».

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В пресс-службе заявили, что «в соответствии с письмом Департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации на имя заместителя министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца, отмеченное сообщение не отвечает действительности».

Также в Минздраве подчеркнули, что «Центр работает в штатном режиме: здесь на лечении находится 74 женщины и 35 детей, а за последние сутки в Центре появилось на свет четыре младенца».

Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации осуществляет круглосуточный контроль за работой Центра.