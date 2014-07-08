Родственники Героев Небесной сотни передали в АП свои требования, но настаивают на встрече с Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим вышел представитель Управления АП по вопросам обращений граждан Александр Сивобород и забрал документы, в которых изложены их письменные требования.

Однако, несмотря на это, пикетировщики не собираются расходиться.Читайте такжеВР не поддержала запрос к Порошенко относительно присвоения Небесной Сотне званий "Герой Украины"

Как заявил один из родственников погибших на Майдане: “Президента мы ждем еще 30 минут. Если вы не выйдете, мы встретимся у вас в кабинете”.

Здание Администрации президента охраняют около 10 правоохранителей, а также несколько человек из батальона “Киев-1”.