Родственники Героев Небесной сотни передали в АП свои требования, но настаивают на встрече с Порошенко
11:10, 08 июля 2014Политика
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Родственники погибших на Майдане, пикетирующие Администрацию президента с требованием посмертно присвоить их близким звание Герой Украины, передали сотруднику Администрации президента свои требования, но настаивают на встрече с Петром Порошенко.
Родственники Героев Небесной сотни передали сотруднику АП свои требования, но настаивают на встрече с Порошенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим вышел представитель Управления АП по вопросам обращений граждан Александр Сивобород и забрал документы, в которых изложены их письменные требования.
Однако, несмотря на это, пикетировщики не собираются расходиться.Читайте такжеВР не поддержала запрос к Порошенко относительно присвоения Небесной Сотне званий "Герой Украины"
Как заявил один из родственников погибших на Майдане: “Президента мы ждем еще 30 минут. Если вы не выйдете, мы встретимся у вас в кабинете”.
Здание Администрации президента охраняют около 10 правоохранителей, а также несколько человек из батальона “Киев-1”.
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