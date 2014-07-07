В Луганской области на мине террористов подорвался тракторист

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

Тракторист – местный житель 30 лет – погиб.

Засевшие в городе террористы пытались доказать местным жителям, что местность вокруг населенного пункта заминирована «диверсионными группами Национальной гвардии».

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Однако накануне местные жители наблюдали, как минирование дорог в данном районе производили боевики, в которых были узнаны члены одной из террористических групп, засевших в Червонопартизанске.