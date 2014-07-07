Нацгвардия захватила арсенал террористов: оружие российского производства

В административных зданиях города много патронов для снайперских винтовок. Журналистам продемонстрировали такой патрон калибра 12,7 мм, которым стреляли в украинских солдат.

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Специалисты отмечают, что подобные боеприпасы пробивают насквозь бронежилеты 4-го класса защиты.

Как сообщил министр Арсен Аваков, бойцы второго резервного батальона Национальной гвардии Украины захватили целый арсенал террористов.

«Новейшие ПЗРК «Стрела», мины, гранатометы - все российского производства, с соответствующими документами. Склад был в подвале церкви. Вывозили в базовый лагерь на двух грузовиках. И придется сделать еще две ходки», - сообщил глава МВД Украины.