Из колонны "Стрелка" уцелела лишь малая часть, а боевиков оставили без "зарплаты" - источник
Силы АТО разбомбили большую часть колонны боевиков, которая выезжала из Славянска и Краматорска.
Как сообщает военный журналист Константин Машовец в своем Facebook, ссылаясь на данные информированных источников среди боевиков, всего из Славянска и Краматорска выехало более 1000 человек, не считая 2 роты прикрытия, которые почти сразу сдались.
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По состоянию на 3-4 июля у террористов было 18 танков (вместе с памятниками), около 30 БМП-БТР-БРДМ, БМД и 12 ЗУ. Сообщается, что танки потеряли все, вывезли только один, но и он не добрался до места назначения.
Также сообщается, что террористы недовольны, ведь они в спешке или намеренно оставили наличные, и теперь "Стрелку" дали 5 дней, чтобы найти деньги. Также украинским военным достались бронежилеты и многочисленные боеприпасы. Террористы, которые уцелели, заявили Стрелку, пока не получат деньги, воевать не будут, сообщил источник.