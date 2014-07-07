Из колонны "Стрелка" уцелела лишь малая часть, а боевиков оставили без "зарплаты" - источник

Как сообщает военный журналист Константин Машовец в своем Facebook, ссылаясь на данные информированных источников среди боевиков, всего из Славянска и Краматорска выехало более 1000 человек, не считая 2 роты прикрытия, которые почти сразу сдались.

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По состоянию на 3-4 июля у террористов было 18 танков (вместе с памятниками), около 30 БМП-БТР-БРДМ, БМД и 12 ЗУ. Сообщается, что танки потеряли все, вывезли только один, но и он не добрался до места назначения.

Сообщение by Konstantin Mashovets В Донецк после обстрела военными достались менее 700 человек. Из техники у боевиков Стрелкова осталось 1-2 БРДМ, 3 БМП, 3 БМД, 2 Ноны, 2-3 БТР, 1 тягач с ЗУ, 1 танк, который, очевидно, сломался по дороге, 3 грузовика, 2 "Грады".

Также сообщается, что террористы недовольны, ведь они в спешке или намеренно оставили наличные, и теперь "Стрелку" дали 5 дней, чтобы найти деньги. Также украинским военным достались бронежилеты и многочисленные боеприпасы. Террористы, которые уцелели, заявили Стрелку, пока не получат деньги, воевать не будут, сообщил источник.