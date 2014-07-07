Из Славянска вывезли два грузовика боеприпасов и взрывчатку времен Второй мировой войны - СНБО

Сегодня из Славянска Донецкой области после разминирования саперами сил Антитеррористической операции (АТО) вывезено два грузовых автомобиля боеприпасов и взрывчатое вещество времен Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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“В Славянске после инженерной разведки вывезли 2 грузовика боеприпасов к различным системам вооружения и 2 кг взрывчатого вещества времен Великой Отечественной войны”, - сказал Лисенко.

Кроме того, по его словам, в городе Красный Лиман уничтожено 10 боеприпасов от гаубицы калибра 152 мм, 3 гранаты РГД-5. В Николаевке найдено в тайнике 1 тонну тротила, 10 боеприпасов к миномету, а также обезврежено 3 противопехотные и 3 противотанковые мины.