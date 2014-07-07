Порошенко поручил разработать специальное информационное вещание для Донбасса

"Мы все понимаем, что сегодня идет война за нашу независимость", - заявил президент. По его словам, предыдущий состав Нацсовета был символом коррупции, цензуры, давления на средства массовой информации, передает ZN.UA.

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Перед новым Нацсоветом стоят чрезвычайно сложные задачи, отметил Петр Порошенко, и, если в условиях мира главное - обеспечение принципов демократии, свободы слова, закрепление европейских ценностей в телерадиопространстве, то сегодня на первый план вышли вопросы информационной безопасности. Новый Нацсовет, уверен глава государства, в наиболее сжатые сроки способен доказать свою авторитетность обществу.

Президент подчеркнул, что Нацсовет должен занять жесткую позицию в области информационной безопасности, поскольку Украине противостоит "очень хорошо разработанная пропагандистская машина". "Население Донбасса требует правдивой информации об Украине", - подчеркнул президент.

В связи с этим президент отметил важность разработки программы специального информационного вещания для Донбасса. По его словам, нельзя допустить искажения фактов в информировании о ходе событий в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, сегодня Петр Порошенко назначил троих членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.