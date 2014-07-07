СБУ сняла запрет на въезд в Украину ряду лиц в связи с похоронами митрополита Владимира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин.

“По поручению СБУ временно снято ограничение на группу людей, которым запрещен въезд на территорию Украины”, - сказал Шишолин.

Читайте такжеПатриарх Кирилл не поедет на похороны митрополита Владимира - российские СМИВместе с тем, он отметил, что не владеет информацией, кому конкретно СБУ разрешила въехать в Украину на захоронение и есть ли среди них председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, которому ранее СБУ запретила въезд в Украину.

Как сообщал УНИАН, утром 5 июля в Киеве на 79-м году жизни скончался предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан).

Отпевание митрополита Владимира происходит сегодня, 7 июля, на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Похоронят предстоятеля УПЦ на Лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.