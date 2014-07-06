Митрополита Владимира похоронят на Лаврском кладбище

Похоронят предстоятеля УПЦ на Лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.

Как сообщается в Журналах Священного Синода Украинской православной церкви, который состоялся сегодня в Киево-Печерской лавре, обязанности по организации и проведению похорон Митрополита Владимира возложены на специально созданную комиссию.

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В состав комиссии по организации и проведению похорон Блаженнейшего вошли наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел; управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр; протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ; архимандрит Иона (Радзивил); протоиерей Валерий Кравец.

Также Священным Синодом УПЦ образована Комиссия по приему имущества почившего Блаженнейшого Митрополита Владимира. Ее возглавил архиепископ Хустский и Виноградовский Марк.