Вице-премьер по региональному развитию проведет брифинг по вопросам помощи переселенцам

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

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