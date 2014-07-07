Вице-премьер по региональному развитию проведет брифинг по вопросам помощи переселенцам
09:54, 07 июля 2014Политика
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Сегодня, 7 июля, состоится брифинг вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального Владимира Гройсмана по решению вопросов лиц, которые перемещаются из районов проведения АТО Межведомственным координационным штабом.
В Кабмине проведут брифинг по вопросам переселенцев / Фото: УНИАН
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
Читайте такжеНа Харьковщине обустроили палаточный городок для эвакуации мирных жителей из зоны АТОБрифинг начнется в 12:40 в Доме правительства (ул. Грушевского,12/2).
Аккредитация СМИ проводится до 11.30 0 7 июля по телефонам: 256-67-11. 256-60-51.
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