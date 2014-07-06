На Харьковщине обустроили палаточный городок для эвакуации мирных жителей из зоны АТО

В Барвинковском районе Харьковской области подготовили палаточный городок на 300 мест для переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту, палаточный городок подготовлен силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и при активном содействии Харьковской облгосадминистрации.

Балута подчеркнул, что на территории Харьковской области откроется один из «зеленых коридоров», который ведет из Славянска в Барвинково, для эвакуации мирных жителей из зоны проведения Антитеррористической операции.

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Председатель ОГА отметил, что, кроме палаточного городка, переселенцев будут размещать в помещении местной школы. «Всего в Барвинково мы планируем разместить 400 человек. Здесь будут палатки, также переселенцы будут размещаться в школе, которая сейчас переоборудуется для этих целей», - сказал Балута.

По его словам, люди в палаточном городке будут находиться до трех дней, дальше им будут предлагать варианты расселения по всей территории Украины.

Балута отметил, что в городке будут работать психологи, специалисты социальных служб, врачи, представители Пенсионного фонда и миграционной службы. «Здесь будет Интернет, телефонная связь. Есть кухня, подключено электричество и все необходимые коммуникации», - сказал председатель ОГА.

По сведениям Балуты, первых переселенцев в Барвинково ожидают уже в понедельник, 7 июля, утром.

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В свою очередь заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что палаточный городок в Барвинково будут охранять подразделения Министерства внутренних дел и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Он также сказал, что для размещения необходимого количества людей палатки были предоставлены ГУ ГСЧС в Кировоградской и ГУ ГСЧС в Харьковской областях.

«Лагерь устанавливается силами подразделения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и в тесном взаимодействии с Харьковской облгосадминистрацией и Барвинковской РГА. Палаточный городок будет работать в круглосуточном режиме. Здесь будет осуществляться прием граждан, также будут учитываться их пожелания в случае необходимости отправки в другие регионы Украины. Для этого уже организовано взаимодействие с транспортными службами, железнодорожными службами», - отметил Чечеткин.